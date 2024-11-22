リーグ・アン
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3 - 2
終了
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M. Akliouche 5', 90' + 1'アレクサンドル・ゴロビン 24'
アブダラー・シマ 50'L. Ajorque 90' + 6'
(HT 2-0) (終了 3-2)

モナコ 対 ブレスト結果＆スタッツ,