AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 2
終了
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アブデナセルエルカヤティ 15'
ジャムシド・イスカンダロフ 29'Jovan Djokic 45' + 3'
(HT 1-2) (終了 1-2)

ムンバイシティFC 対 ナフバホールナマンガン結果＆スタッツ,