FAカップ
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4 - 3
終了
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スコット・マクトミネイ 10'アントニー 87'マーカス・ラッシュフォード 112'アマド・トラオレ 120' + 1'
アレクシスマックアリスター 44'モハメド・サラー 45' + 2'ハーヴェイ・エリオット 105'
(HT 1-2) (終了 2-2) (延長 4-3)

マンチェスター・U 対 リヴァプール結果＆スタッツ,