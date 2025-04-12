プレミアリーグ
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5 - 2
終了
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ケビン・デ・ブライネ 33'オマル・マーモウシュ 36'マテオ・コヴァチッチ 47'J. McAtee 56'N. O'Reilly 79'
エベレチエゼ 8'クリス・リチャーズ 21'
(HT 2-2) (終了 5-2)

マンチェスター・シティ 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,