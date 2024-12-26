プレミアリーグ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ベルナルド・シルバ 14'
イリマン・エンジアイ 36'
(HT 1-1) (終了 1-1)

マンチェスター・シティ 対 エヴァートン結果＆スタッツ,