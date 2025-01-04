プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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ウラジミールクーファル 10' (og)アーリング・ブラウト・ハーランド 42', 55'フィル・フォーデン 58'
ニクラス・フュエルルクルグ 71'
(HT 2-0) (終了 4-1)

マンチェスター・シティ 対 ウェストハム結果＆スタッツ,