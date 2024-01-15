AFC アジアカップ
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0 - 4
終了
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マフムードアルマルディ 12', 32'ムーサアルターマリ 18' (pk), 25', 85'
(HT 0-3) (終了 0-4)

マレーシア 対 ヨルダン結果＆スタッツ,