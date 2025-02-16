ラ・リーガ
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3 - 1
終了
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ベダト・ムリキ 7', 28'ダニエル・ロドリゲス 35'
S. Bajcetic 62'
(HT 3-0) (終了 3-1)

マヨルカ 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,

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