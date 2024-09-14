ラ・リーガ
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1 - 2
終了
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ラウール・アルビオル 57' (og)
ローガンコスタ 27'アジョセ・ペレス 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-2)

マヨルカ 対 ビジャレアル結果＆スタッツ,