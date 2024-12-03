ラ・リーガ
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1 - 5
終了
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ベダト・ムリキ 43'
フェラン・トーレス 12'ラフィーニャ 56' (pk), 74'フレンキー・デ・ジョン 79'P. Victor 84'
(HT 1-1) (終了 1-5)

マヨルカ 対 バルセロナ結果＆スタッツ,