ラ・リーガ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
オマール・マスカレル 28'セルジ・ダルデル 49'
Chuki 11'
(HT 1-1) (終了 2-1)

マヨルカ 対 バリャドリード結果＆スタッツ,