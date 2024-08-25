プレミアシップ
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3 - 1
終了
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ポール・マッギン 24'スティーブンオドネル 59'T. Sparrow 81'
小田裕太郎 65'
(HT 1-0) (終了 3-1)

マザーウェル 対 ハーツ結果＆スタッツ,