プレミアシップ
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0 - 3
終了
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ジュニア・ホイレット 26'M. Kukharevych 38'ジョシュキャンベル 81'
(HT 0-2) (終了 0-3)

マザーウェル 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,