プレミアシップ
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2 - 2
終了
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カラム・スラッテリー 35', 71'
コーランボイドマンス 23'K. Phillips 33'
(HT 1-2) (終了 2-2)

マザーウェル 対 セントミレン結果＆スタッツ,