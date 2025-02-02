プレミアシップ
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1 - 3
終了
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ルーク・アームストロング 23'
前田大然 1'アダムアイダ 29'ジョッタ 90' + 4'
(HT 1-2) (終了 1-3)

マザーウェル 対 セルティック結果＆スタッツ,