ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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ナディーム・アミリ 11'ヨナタン・ブルカルト 37' (pk)李在成 53'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ホルシュタインキール 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,