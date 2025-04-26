ブンデスリーガ
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4 - 3
終了
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町野修斗 15', 90' + 1'アレクサンダーベルンハルトソン 23'アーミンギゴビッチ 76'
トマーシュ・チュワンカラ 60'アラサヌ・プレア 69'フランク・オノラト 86'
(HT 2-0) (終了 4-3)

ホルシュタインキール 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,