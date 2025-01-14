ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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町野修斗 27'P. Harres 32'アレクサンダーベルンハルトソン 45' + 4'J. Arp 90' + 8'
ジョバンニ・レイナ 71'ジェイミー・バイノー-ギッテンズ 77'
(HT 3-0) (終了 4-2)

ホルシュタインキール 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,