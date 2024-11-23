ブンデスリーガ
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4 - 3
終了
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アダム・フロジェク 17', 82'トム・ビショフ 50'ヤコブ・ブルン・ラーセン 87'
ヴィリ・オルバン 15'アントニオ・ヌサ 19'スタンリー・エンソキ 67' (og)
(HT 1-2) (終了 4-3)

ホッフェンハイム 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,