ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 90' + 4'
Max Finkgrafe 79'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ホッフェンハイム 対 FCケルン結果＆スタッツ,