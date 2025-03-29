ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 71' (pk)
サミュエル・エサンド 46'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ホッフェンハイム 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,