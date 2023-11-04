ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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アントン・シュタッハ 56'ボウト・ベグホルスト 58'
フロリアン・ヴィルツ 9'アレックスグリマルド 45' + 1', 70'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ホッフェンハイム 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,