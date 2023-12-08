ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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エルハン・マショビッチ 32' (og)アンドレイ・クラマリッチ 43'イーラス・ベブ 76'
ゴンサロ・パシエンシア 90'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ホッフェンハイム 対 ボーフム結果＆スタッツ,