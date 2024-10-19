ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 11'マリウス・ブエルター 64'ハリス・タバコビッチ 90' + 3'
クリスチャン・ガンボア 76'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ホッフェンハイム 対 ボーフム結果＆スタッツ,