ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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アンドレイ・クラマリッチ 25' (pk)
ニクラス・フュエルルクルグ 18'マルコ・ ロイス 45' + 3'ユリアン・リエルソン 90' + 5'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ホッフェンハイム 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,