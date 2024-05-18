ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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マクシミリアンバイエル 8'アンドレイ・クラマリッチ 68', 85', 87'
マティステル 4'アルフォンソ・デイヴィス 6'
(HT 1-2) (終了 4-2)

ホッフェンハイム 対 バイエルン結果＆スタッツ,