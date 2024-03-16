ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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エンツォ・ミロット 16'セール・ギラシ 45' + 1'ジェイミー・ルウェリング 68'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ホッフェンハイム 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,