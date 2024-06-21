UEFA EURO
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1 - 3
終了
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Krzysztof Piatek 30'
ゲルノト・トラウナー 9'クリストフ・バウムガルトナー 66'マルコ・アルナウトビッチ 78' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-3)

ポーランド 対 オーストリア結果＆スタッツ,