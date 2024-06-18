UEFA EURO
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2 - 1
終了
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ロビン・フラナーチ 69' (og)チココンセイカオ 90' + 2'
ルカシュ・プロヴォド 62'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ポルトガル 対 チェコ結果＆スタッツ,