リガポルトガル
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1 - 4
終了
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Ronie Carrillo 90' + 1'
Filipe Relvas 6' (og)ロベルト・ボジェニーク 9'ティアゴ・モライス 22'イリヤ・ヴコティッチ 90' + 5'
(HT 0-3) (終了 1-4)

ポルティモネンセ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,