リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Helio Varela 14'Ronie Carrillo 38'
ベルナルド・ソウサ 87'
(HT 2-0) (終了 2-1)

ポルティモネンセ 対 チャベス結果＆スタッツ,