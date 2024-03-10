ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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イヴァン・オルデツ 62'
マクシミリアンエゲシュタイン 36'ミヒャエル・グレゴリッチ 53'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ボーフム 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,