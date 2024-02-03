ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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モーリッツ・ブロシンスキー 33'
エルメディン・デミロビッチ 90' + 1' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

ボーフム 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,