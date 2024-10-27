ブンデスリーガ
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0 - 5
終了
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ミカエル・オリーズ 16'ジャマル・ムシアラ 26'ハリーケイン 57'リロイ・サネ 65'キングスレイ・コマン 71'
(HT 0-2) (終了 0-5)

ボーフム 対 バイエルン結果＆スタッツ,