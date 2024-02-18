ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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浅野拓磨 38'ケベン・シュロッターベック 44'ケヴィン・シュテーガー 78' (pk)
ジャマル・ムシアラ 14'ハリーケイン 87'
(HT 2-1) (終了 3-2)

ボーフム 対 バイエルン結果＆スタッツ,