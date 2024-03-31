ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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フィリップ・ホフマン 30', 48'
ティム・スカルケ 62'オスカー・ビルヘルムソン 76'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ボーフム 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,