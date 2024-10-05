ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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マイロンボアドゥ 72'
ティアゴ・トマス 21'ヨナス・ウィンド 37', 88'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ボーフム 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,