ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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パトリックオスターヘッジ 19'ベルナルド 39'クリストファー・アントウィ・アジェジ 87'
マティアス・スバンバーグ 45' + 1'
(HT 2-1) (終了 3-1)

ボーフム 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,