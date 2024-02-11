セリエ A
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4 - 0
終了
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サム・ベウケマ 5'リッカルド・オルソリーニ 27', 49'イェンス・オドガード 82'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ボローニャ 対 レッチェ結果＆スタッツ,