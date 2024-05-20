セリエ A
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3 - 3
終了
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リッカルド・カラフィオリ 2', 53'サンティアゴカストロ 11'
フェデリコ・キエーザ 76'アルカディウシュミリク 83'Kenan Yildiz 84'
(HT 2-0) (終了 3-3)

ボローニャ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,