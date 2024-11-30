セリエ A
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ダン・エンドイェ 21' (pk), 71'リッカルド・オルソリーニ 69' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-0)

ボローニャ 対 ベネチア結果＆スタッツ,