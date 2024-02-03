セリエ A
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4 - 2
終了
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マッティア・ヴィーティ 24' (og)Giovanni Fabbian 73'ルイス・ファーガソン 83'アレクシスサレマエカーズ 86'
クリスチャン・トルストヴェット 13'クリスティアン・ヴォルパト 34'
(HT 1-2) (終了 4-2)

ボローニャ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,