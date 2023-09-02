セリエ A
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2 - 1
終了
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ジョシュア・ザークジー 59'Giovanni Fabbian 89'
ジト・ルヴンボ 22'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ボローニャ 対 カリアリ結果＆スタッツ,