ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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板倉滉 22'ティム・クラインディエンスト 62', 75' (pk)
L. Scienza 12'マーヴィン・ピエリンジャー 80' (pk)
(HT 1-1) (終了 3-2)

ボルシアMG 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,