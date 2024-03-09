ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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フランク・オノラト 32'ロビンハック 71', 73'
ファリデ・アリドゥ 7', 64'ダミオンダウンズ 79'
(HT 1-1) (終了 3-3)

ボルシアMG 対 FCケルン結果＆スタッツ,