ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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アラサヌ・プレア 58' (pk)Nathan N'Goumou 80'
ボウト・ベグホルスト 60'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ボルシアMG 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,