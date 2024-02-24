ブンデスリーガ
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5 - 2
終了
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Nathan N'Goumou 28'ユリアン・ヴァイグル 35' (pk)ロッコ・ライツ 72'ジョーダンペフォク 78'フランク・オノラト 90' + 6'
フィリップ・ホフマン 75'ケベン・シュロッターベック 88'
(HT 2-0) (終了 5-2)

ボルシアMG 対 ボーフム結果＆スタッツ,