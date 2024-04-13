ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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マクシミリアン・ウーバー 36'
マルセル・ザビツァー 22', 28' (pk)
(HT 1-2) (終了 1-2)

ボルシアMG 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,