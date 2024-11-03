ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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アラサヌ・プレア 11'マルコ・フリードル 12' (og)フランク・オノラト 45'ケヴィン・シュテーガー 67'
K. Topp 75'
(HT 3-0) (終了 4-1)

ボルシアMG 対 ブレーメン結果＆スタッツ,