ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ロッコ・ライツ 45', 49'
ラファエルサントスボア 7'マーヴィン・ドゥックシュ 76'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ボルシアMG 対 ブレーメン結果＆スタッツ,